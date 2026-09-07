Visite du jardin japonais de Magny-le-Hongre, Jardin japonais – École les Semailles, Magny-le-Hongre

Informations pratiques

Visite du jardin japonais de Magny-le-Hongre 19 et 20 septembre Jardin japonais – École les Semailles Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Tout au long du week-end, venez découvrir le Jardin Japonais de l’école Les Semailles.

Habituellement fermé au public, ce weekend est l’occasion de découvrir cet incontournable du patrimoine hongrémanien.

Des ateliers vous attendront sur place :

Atelier origami & calligraphie (de 9h30 à 11h le samedi)

Ateliers origami & furoshiki (de 9h30 à 11h le dimanche)

Cérémonie du thé avec dégustation (de 15h à 16h30)

Ateliers gratuits, sans réservation.

Jardin japonais – École les Semailles 43 rue des Labours 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France Caché au sein de l’école les Semailles, ce jardin japonais dit « Jardin des trois collines », inauguré en 1995 par l’ambassadeur du Japon, fait partie des jardins répertoriés dans le monde.

On y retrouve en miniature, des collines, des rochers, un cours d’eau pourvu d’un pont, des arbres (ginkgo, érable, prunier), arbustes (chèvrefeuille, bambou sacré, escallonia, camélia, azalée) et des plantes, l’ensemble soigneusement choisi, disposé et taillé. Le lieu, habituellement réservé aux écoliers de l’établissement, est exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Parking à proximité, arrêt de bus « Moulin à Vent » à 5 min à pieds

Tout au long du week-end, venez découvrir le Jardin Japonais de l’école Les Semailles.

Mairie de Magny le Hongre