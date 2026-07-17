visite du jardin, jardin des sous avesnes, Offin

Informations pratiques

visite du jardin Dimanche 20 septembre, 10h00 jardin des sous avesnes Pas-de-Calais

4 euros par pers gratuit -15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée par les propriétaires, sans rdv. En fin de visite une boisson et un petit gateau offerts.

jardin des sous avesnes 17 rue de la vallee offin 62990 Offin 62990 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 74 10 99 33 Jardin niché dans un village de la Créquoise, de 4000m2, Venez découvrir nos collections de bétulas, hostas, persicarias et autres graminées. Vue plongeante sur le bois des Avesnes parking

Visite guidée par les propriétaires, sans rdv. En fin de visite une boisson et un petit gateau offerts.

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