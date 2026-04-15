Visite du jardin « Le Paradis Caché », 7800 Ath, Ath

Visite du jardin « Le Paradis Caché » Samedi 6 juin, 10h00 7800 Ath Ath

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Visite du jardin « Le Paradis Caché » à 7800 Ath, Belgique

Monsieur et Madame Ladeuze-Moulin ouvrent leur jardin aux visiteurs pour la 1ère fois en 2026.

Derrière le grand mur se trouve un paradis caché de 32 ares en bordure de centre-ville, vous y trouverez notamment : plusieurs points d’eau dont 1 étang avec plantes et poissons, un sous-bois avec de grands arbres (marronniers, hêtre pourpre, jeune chêne d’Amérique, érables faux platanes, ginko biloba…), et des zones plus sauvages, des plates-bandes avec quelques rosiers, des arbustes divers, des vivaces, des annuelles, des zones avec des hortensias, des rhododendrons, des azalées,…Vous y trouverez également plusieurs magnolias, plusieurs acers, des glycines, quelques clématites & passiflores, quelques arbres fruitiers (poiriers, cognassier, néflier, cassis, framboisiers, groseilliers, vignes, …) ainsi qu’un carré potager surélevé créé en 2025.

Pour information, nous sommes également membres de Natagora et Jardins Passions. Nous privilégions le bio et n’utilisons aucun produit nocif pour la nature. Nous utilisons le paillage et l’eau de pluie pour les éventuels arrosages l’été. Les feuilles en automne sont ramassées et mises en silo ou au compost. Les ‘mauvaises herbes’ font le régal de nos 2 poules.

Prix d’entrée : sous forme de don. Les sommes récoltées en 2026 seront reversées intégralement aux refuges Opale de Lessines et Veeweyde d’Anderlecht.

Où ?

Monsieur et Madame Ladeuze-Moulin

Rue Paul Pastur 27

7800 ATH

Belgique

Outre les dates mentionnées ci-dessous, les visites sont également possibles sur rendez- vous le jeudi après-midi du 30 avril au 25 juin 2026.

00 32(0) 498 84 99 84

melusinedesbois@hotmail.com

Portes ouvertes 2026

Samedi 16 mai de 10 à 12 et de 13 à 17h

Samedi 23 mai de 10 à 12 et de 13 à 17h

Samedi 06 juin de 10 à 12 et de 13 à 17h

Dimanche 14 juin de 10 à 12 et de 13 à 17h

Samedi 08 août de 10 à 12 et de 13 à 17h

Samedi 10 octobre de 10 à 12 et de 13 à 17h

7800 Ath Rue Paul Pastur 27 7800 Ath Belgique Ath 7800 Ath Ath Hainaut +32498849984 https://www.facebook.com/profile.php?id=61581756801477 [{« link »: « mailto:melusinedesbois@hotmail.com »}] Jardin créé en 2003.

Visite du jardin « Le Paradis Caché » à 7800 Ath, Belgique

Ladeuze-Moulin©