Visite du jardin « Les Gourdiflots », Les Gourdiflots, Bernouil

Visite du jardin « Les Gourdiflots » 6 et 7 juin Les Gourdiflots Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Jardin naturel »

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, visitez ce jardin privé d’agrément qui a poussé de façon naturelle, sans contraintes, et qui abrite une riche biodiversité.

Les Gourdiflots 15 Grande Rue, 89360 Bernouil Bernouil 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un parking est disponible pour les visiteurs.

« Jardin naturel »

© Audegon