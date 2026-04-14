Visite du jardin « Les Gourdiflots », Les Gourdiflots, Bernouil
Visite du jardin « Les Gourdiflots », Les Gourdiflots, Bernouil samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin « Les Gourdiflots » 6 et 7 juin Les Gourdiflots Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
« Jardin naturel »
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, visitez ce jardin privé d’agrément qui a poussé de façon naturelle, sans contraintes, et qui abrite une riche biodiversité.
Les Gourdiflots 15 Grande Rue, 89360 Bernouil Bernouil 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un parking est disponible pour les visiteurs.
« Jardin naturel »
© Audegon
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