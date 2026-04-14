Visite du jardin ludique de Patrick et Roland, Le jardin ludique de Patrick et Roland, Puiselet-le-Marais

Visite du jardin ludique de Patrick et Roland 5 – 7 juin Le jardin ludique de Patrick et Roland Essonne

Aucune condition requise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite commentée ou libre, au choix, d’un jardin privé en zone rurale. Le jardin a été réaménagé à partir de 2005 par 2 jardiniers amateurs enthousiastes et motivés. La visite est un moment d’échanges, de convivialité et de partage des expériences acquises au fil des années.

Le jardin ludique de Patrick et Roland 2 rue de l’Église 91150 Puiselet-le-Marais Puiselet-le-Marais 91150 Essonne Île-de-France 01 64 95 06 52 Jardin en 3 parties de style mixte anglais et français, 3 ambiances différentes. Les 2 premières parcelles sont des

jardins d’agrément avec des plantes vivaces, différents arbustes dont quelques variétés méridionales. Le tout jalonné

d’objets de décoration revisités ayant pour thématique la faune et la flore. La troisième parcelle correspond au verger

avec des arbres fruitiers, un petit carré potager, une spirale aromatique et en surplomb une pergola ornée de rosiers

et d’une passiflore. Parking possible à proximité

Visite commentée

© Patrick Demollière