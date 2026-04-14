Visite du jardin « Ô Jardin Paisible », O jardin paisible, Fressin

Visite du jardin « Ô Jardin Paisible » 5 – 7 juin O jardin paisible Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Au coeur du Haut-Pays d’Opale, découvrez un jardin d’exception qui témoigne de la passion de Maryse et Jean Bernard, les propriétaires des lieux.

Passez sous la Pergola à l’entrée et découvrez un jardin magnifique : l’alliance des couleurs, les senteurs et les nuances de vert vous promettent un véritable moment d’évasion. Ici les fleurs, vivaces et plantes sont parfaitement mis en scène. Ce moment est l’occasion de rencontrer Jean Bernard et Maryse, des propriétaires passionnés.

O jardin paisible 53 rue de la Lombardie 62140 Fressin, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0630682740 http://ojardinpaisible.fr Ce jardin situé sur les rives de la Planquette, met en scène une belle collection d’arbres et d’arbustes choisis pour leur feuillage et leur parfum. Une pause paisible près du plan d’eau permet d’apprécier un échantillon de biodiversité animale et végétale.

Au coeur du Haut-Pays d’Opale, découvrez un jardin d’exception qui témoigne de la passion de Maryse et Jean Bernard, les propriétaires des lieux.

©Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale