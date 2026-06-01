Visite du jardin Polypodes et ateliers (sur réservation), Jardin Polypodes, Yvignac-la-Tour

Visite du jardin Polypodes et ateliers (sur réservation) 6 et 7 juin Jardin Polypodes Côtes-d’Armor

Entrée du jardin 6€/personne – (gratuit pour les -16 ans).

La participation aux ateliers est gratuite et sur réservation par mail à bonjour@jardinpolypodes.fr ou par téléphone au 06 88 60 45 92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

– Visite du jardin : 1 ha de parc paysager, mi-ombragé, agrémenté de l’eau, structures en pierre, fer et nombreuses espèces végétales.

Jardin labellisé jardin remarquable en 2023.

Plusieurs centaines de visiteurs sont au rendez-vous tous les ans. Une petite équipe de bénévoles accueille le passionné, qui a ensuite la possibilité d’une visite libre ou guidée du jardin par le propriétaire.

– Ateliers sur réservation

Jardin Polypodes 1 Rue de la Levrette, 22350 Yvignac-la-Tour, France Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor Bretagne 33688604592 https://jardinpolypodes.fr https://www.facebook.com/p/Jardin-de-la-Levrette-100063469602077/;https://www.instagram.com/jardinpolypodes/ Le jardin Polypodes tire son nom d’une variété de fougère présente sur le site, également connue sous le nom de réglisse des bois, dont le rhizome a été utilisé à des fins médicinales, mais aussi gastronomiques. Le jardin s’étend sur une surface d’un hectare environ. Il présente la particularité d’être presque entièrement sous couvert arboré, en dehors d’un espace en potager découvert. Le sol du jardin est de type argileux, ce qui conditionne fortement sa palette végétale. Le sol et la flore dominante déterminent l’ambiance sauvage et enveloppante du jardin. Il est agrémenté de plusieurs constructions ornementales (on parle de fabriques de jardin) réalisées à partir de matériaux naturels ou d’éléments réemployés tels des colonnes, anciennes fontaines, croix, structures de fer et même des meubles. La plupart des arbres présents sont quarantenaires. Quelques-uns comme un pin de Monterey (pinus radiata) sont de dimension remarquable. Le jardin bénéficie d’un travail sur la taille des végétaux particulièrement soigné (arbres et buis) qui détermine les effets d’ombres et de lumières qui varient selon l’heure du jour et les saisons.

Visite du jardin et ateliers dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins 2026 »

© Jardin Polypodes