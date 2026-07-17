Visite du Jardin Remarquable du Manoir des Basses Rivières, Manoir des Basses-Rivières, Rochecorbon

Informations pratiques

Visite du Jardin Remarquable du Manoir des Basses Rivières 19 et 20 septembre Manoir des Basses-Rivières Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du Jardin Remarquable du Manoir des Basses Rivières.

Manoir des Basses-Rivières 24 Quai de la Loire, 37210 Rochecorbon, France Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33650593745 https://www.jardins-de-france.com/jardin-du-manoir-des-basses-rivieres Maison construite avant 1765, de plan rectangulaire. La façade principale est divisée en trois travées par deux pilastres à bossages accostant la porte en plein cintre et soutenant un fronton triangulaire meublé d’un médaillon accompagné de guirlandes. À l’ouest de la maison, de profondes caves sont creusées dans le coteau. Autoroute A10 direction Vouvray/Blois – sortie 20. Parking en face de la propriété. Entrée par le portillon de jardin à 20m du grand portail.

Visite du Jardin Remarquable du Manoir des Basses Rivières

© Polato