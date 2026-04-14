Visite du jardin « Un Écrin de Florilèges », Un Écrin de Florilèges, Saint-Venant

Visite du jardin « Un Écrin de Florilèges » 6 et 7 juin Un Écrin de Florilèges Pas-de-Calais

Tarif 5 euros / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée avec présentation des différentes espèces botaniques et échange sur les techniques utilisées dans le jardin.

Membre de l’Association « Jardins Passions » : https://www.jardinspassions.fr

Un Écrin de Florilèges 827 rue d’Aire – 62350 Saint-Venant Saint-Venant 62350 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0673373906 https://www.facebook.com/benoit.bocquillon.1 [{« link »: « https://www.jardinspassions.fr »}] Un Écrin de Florilèges est un jardin de 1500 m² dédié à la diversité végétale, où se côtoient plantes communes, espèces rares et végétaux de collection, avec une place privilégiée accordée aux arbres et aux arbustes.

Pensé comme un lieu de découverte et de contemplation, le jardin offre une succession de scènes végétales mettant en valeur les formes, les feuillages, les floraisons et les écorces au fil des saisons.

Chaque espace invite à observer la richesse botanique, la singularité de certaines espèces et l’harmonie des associations végétales.

A la fois jardin de passion et de transmission, Un Écrin de Florilèges se visite comme une promenade sensible et botanique, destiné aux amateurs éclairés comme aux curieux désireux d’enrichir leur regard sur le monde végétal.

Visite guidée avec présentation des différentes espèces botaniques et échange sur les techniques utilisées dans le jardin.

©Benoit Bocquillon