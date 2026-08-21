Visite du Logis de Treize-Vents, Logis de Treize-Vents, 85290 Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Christophe-du-Bois

Informations pratiques

Visite du Logis de Treize-Vents 19 et 20 septembre Logis de Treize-Vents, 85290 Mortagne-sur-Sèvre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire de ce site remarquable au travers d’une visite guidée de l’intérieur et des extérieurs du logis.

Lieu-dit Treize-Vents, sortie de Mortagne-sur-Sèvre en direction de Torfou.

Logis de Treize-Vents, 85290 Mortagne-sur-Sèvre Logis de Treize-Vents, 85290 Mortagne-sur-Sèvre Saint-Christophe-du-Bois 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://vendee-mb-prestataire.for-system.com/f130346_fr-.aspx »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 65 11 32 »}]

Plongez dans l’histoire de ce site remarquable au travers d’une visite guidée de l’intérieur et des extérieurs du logis.

©OT Pays de Mortagne