Visite du lycée Louis Vincent à Metz, Lycée Louis Vincent, Moulins-lès-Metz

Informations pratiques

Visite du lycée Louis Vincent à Metz 19 et 20 septembre Lycée Louis Vincent Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite commentée du lycée Louis Vincent.

Lycée Louis Vincent 1 rue de Verdun, 57000 Metz Moulins-lès-Metz 57160 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 03 87 66 48 22 https://www.lycee-louis-vincent.fr/ https://youtube.com/@louisvincentmetz?si=V_fMmf3exRouRMA6 L’ouverture du lycée Louis Vincent a été réalisée en 1910, au moins en ce qui concerne les salles de classe d’enseignement classique. Situé en bord de ville, il est à l’origine d’un nouveau quartier qui s’est développé d’année en année. Après la Première Guerre mondiale, c’est en 1920 que l’établissement prend réellement son envol avec la création des enseignements techniques, il devient une ENP (école nationale professionnelle). Proche de la gare, la Neue Stadt, aussi appelée quartier impérial ou après la création de l’église, quartier Sainte Thérèse, a une architecture très germanique. La proximité avec le centre-ville, la création du stade Saint-Symphorien et l’accès de l’autoroute A31 ont donné à ce quartier un essor d’ampleur. La composition sociale des habitants est très colorée « tertiaire » et le prix des appartements et des locations implique un milieu social favorisé. La récente évolution du sud messin en termes d’effectifs et de composition sociale, zone de recrutement de l’établissement, permet à ce dernier une évolution positive. Parking autour de l’établissement

Visite commentée du lycée Louis Vincent.

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