Informations pratiques

Les Fougerêts

Visite du Manoir de la Cour de Launay Les Fougerêts

9 Lieu-dit Launay Les Fougerêts Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Animation dans le cadre des rendez-vous des savoir-faire organisés par l’Office de Tourisme du Pays de Redon.

Situé dans la basse vallée de l’Oust, le manoir de la Cour de Launay est un des rares témoins de l’architecture médiévale dans le centre Morbihan !

Erigé en 1470, il n’a pas subi de transformations notables. Inscrit au titre des monuments historiques en 2017, il fait l’objet d’un programme de restauration. Il est visible aujourd’hui dans un état qui permet une lecture des techniques de construction du Moyen-Âge.

Le Manoir de la Cour de Launay a été retenu dans le cadre de l’Opération Mission Stéphane Bern œuvrant

pour la fondation du Patrimoine afin de collecter des fonds qui permettront d’accélérer la restauration des

lieux.

Plongez dans l’explication de l’histoire du lieu et de ses caractéristiques architecturales.

Découvrez les techniques et savoir-faire mises en œuvre pour sa restauration.

Pour les enfants qui accompagnent leur(s) parent(s), il sera proposé des jeux anciens, un atelier de

géologie pour reconnaitre les pierres présentes sur le site et dans le monument, ainsi que le port de

vêtements médiévaux

Prix libre et conscient paiement sur place en espèces.

A partir de 6 ans .

9 Lieu-dit Launay Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 06 04

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English :

L’événement Visite du Manoir de la Cour de Launay Les Fougerêts Les Fougerêts a été mis à jour le 2026-07-22 par OT PAYS DE REDON