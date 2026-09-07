Visite du mécanisme de la Tour de l’horloge de Burzet, Tour de l’horloge de Burzet, Burzet

Informations pratiques

Visite du mécanisme de la Tour de l’horloge de Burzet 18 – 20 septembre Tour de l’horloge de Burzet Ardèche

gratuit par groupe de 2 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La tour de l’horloge domine le village de Burzet. Elle a été construite en 1906 sur l’emplacement de l’ancien château médiéval.

Le mécanisme d’horlogerie installé à l’intérieur date du début du XXème siècle. Il à été restauré en 2021.

Nous proposons la visite commentée du site, son histoire, le fonctionnement du mécanisme restauré

Durée 20mn environ par groupe de 2 personnes

Public concerné : Tout public

Tour de l’horloge de Burzet rue du vallat 07450 burzet Burzet 07450 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06.13.44.74.81 https://burzet.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100010083031804 [{« type »: « phone », « value »: « 0613447481 »}] Parking place du temple puis accès à pied par des ruelle caladés

La tour de l’horloge domine le village de Burzet. Elle a été construite en 1906 sur l’emplacement de l’ancien château médiéval.

© Mairie de Burzet