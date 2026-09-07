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AGENDA · Burzet

Visite du mécanisme de la Tour de l’horloge de Burzet, Tour de l’horloge de Burzet, Burzet

vendredi 18 septembre 2026 · Tour de l'horloge de Burzet · Burzet

Visite du mécanisme de la Tour de l’horloge de Burzet, Tour de l’horloge de Burzet, Burzet

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour de l'horloge de Burzet
Adresse
rue du vallat 07450 burzet
Ville
07450 Burzet
Département
Ardèche
Tarif
gratuit par groupe de 2 personnes

Visite du mécanisme de la Tour de l’horloge de Burzet 18 – 20 septembre Tour de l’horloge de Burzet Ardèche

gratuit par groupe de 2 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La tour de l’horloge domine le village de Burzet. Elle a été construite en 1906 sur l’emplacement de l’ancien château médiéval.
Le mécanisme d’horlogerie installé à l’intérieur date du début du XXème siècle. Il à été restauré en 2021.
Nous proposons la visite commentée du site, son histoire, le fonctionnement du mécanisme restauré
Durée 20mn environ par groupe de 2 personnes
Public concerné : Tout public

Tour de l’horloge de Burzet rue du vallat 07450 burzet Burzet 07450 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06.13.44.74.81 https://burzet.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100010083031804 [{« type »: « phone », « value »: « 0613447481 »}] Parking place du temple puis accès à pied par des ruelle caladés
La tour de l’horloge domine le village de Burzet. Elle a été construite en 1906 sur l’emplacement de l’ancien château médiéval.

© Mairie de Burzet