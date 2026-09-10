Visite du mémorial citoyen Jean-Claude Bernardet, Mémorial Jean-Claude Bernadet, Flacé

Informations pratiques

Visite du mémorial citoyen Jean-Claude Bernardet 19 et 20 septembre Mémorial Jean-Claude Bernadet Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Mémorial citoyen Jean-Claude Bernardet, créé en 1994 par ce dernier contribue au devoir de mémoire. Il permet de cheminer à travers l’histoire de l’engagement de nos combattants depuis la guerre franco-prussienne de 1870 à nos jours, à travers une impressionnante profusion d’objets et de témoignages de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.L’exposition temporaire sur De Lattre et l’Indochine est à découvrir. Elle permettra de vous remémorer cette grande figure française à l’occasion des 80 ans de la guerre d’Indochine.

Mémorial Jean-Claude Bernadet Château du Grand Four, 71000 Mâcon Flacé 71000 Flacé-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Le Mémorial citoyen Jean-Claude Bernardet, créé en 1994 par ce dernier contribue au devoir de mémoire. Il permet de cheminer à travers l’histoire de l’engagement de nos combattants depuis la guerre à…

©Ville de Mâcon