Dannemarie

Visite du Mémorial de Haute-Alsace

43 rue de Bâle Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01

Visite libre du Mémorial retraçant les faits militaires et la vie quotidienne durant la Grande Guerre. Possibilité de visite guidée ou de visite pédagogique sur réservation.

Le Mémorial de Haute-Alsace est un musée présentant l’histoire de l’Alsace, et plus particulièrement du Sundgau, pendant la Première Guerre mondiale.

Découvrez l’histoire unique de cette partie de l’Alsace à travers des faits locaux s’inscrivant dans l’histoire de la Grande Guerre tels que le drame de Joncherey ou le Kilomètre Zéro.

Le Mémorial de Haute-Alsace met en valeur cette histoire locale en présentant la vie quotidienne des soldats comme des civils qui ont vécu ce conflit afin d’en comprendre les différents enjeux.

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Objets insolites, livres anciens, souvenirs militaires … de nombreuses découvertes vous attendent. En leur offrant une nouvelle vie, vous soutenez directement l’avenir du musée. .

43 rue de Bâle Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 34 32 83 contact.dmp.mha@gmail.com

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English :

Free visit of the Memorial recalling the military facts and the daily life during the Great War. Possibility of a guided tour or educational visit upon reservation.

L’événement Visite du Mémorial de Haute-Alsace Dannemarie a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau