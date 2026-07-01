Visite du Mont Aimé, Mont Aimé, Bergères-lès-Vertus

Informations pratiques

Visite du Mont Aimé Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30, 16h30 Mont Aimé Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Partez à la découverte du Mont-Aimé lors d’une visite guidée et commentée par James Lepage, président de l’association. Cette promenade vous plongera dans l’histoire de ce site emblématique et vous permettra de mieux comprendre son importance dans l’histoire locale. À l’issue de la visite, une vente de livres consacrée au Mont-Aimé et à son patrimoine sera proposée. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire, mis en valeur par une association engagée depuis 1966 dans sa préservation et sa promotion.

Mont Aimé Mont Aimé 51130 Bergères-lès-vertus Bergères-lès-Vertus 51130 Coligny Marne Grand Est

Partez à la découverte du Mont-Aimé lors d’une visite guidée et commentée par James Lepage, président de l’association. Cette promenade vous plongera dans l’histoire de ce site emblématique et vous À…

©Epernay Agglo Champagne