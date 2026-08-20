Visite du moulin à huile de la maison Vincentelli, Église Saint-Thomas, Belgodère
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Thomas · Belgodère
Informations pratiques
Visite du moulin à huile de la maison Vincentelli 18 – 20 septembre Église Saint-Thomas Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre du moulin à huile récemment rénové par la Communauté de communes Lisula Balagna.
Il se situe à l’entresol d’une maison, sur la place du village, près de la voûte qui mène aux « teghje », vestiges de la tour de guet médiévale qui offre une vue imprenable sur la vallée du Reginu.
Église Saint-Thomas Capanne, 20226 Belgodère, France Belgodère 20226 Haute-Corse Corse L’église a été fondée en 1560 grâce à des donations, et a appartenu aux Olivétains. Elle a été restaurée et modifiée à différentes époques. Le choeur a été construit en 1792. Vers 1870, la majeure partie de l’église est délabrée. Deux campagnes de travaux sont effectuées en 1872-1882 (extérieur) et 1885-1886 (intérieur). Le clocher actuel date de 1913. Les peintures du choeur (1849) et les cartons d’ornement de la façade principale sont dûs au peintre Giuseppe Marchesi. ££L’édifice comporte une nef principale et quatre chapelles latérales qui, après différents aménagements, ont été transformées en deux nefs latérales. La toiture est dominée par quatre coupoles, correspondant chacune à une chapelle latérale. Le chevet est plat. La porte centrale de la façade est encadrée par des pilastres à chapiteaux corinthiens et surmontée d’un fronton triangulaire.
Visite libre du moulin à huile récemment rénové par la Communauté de communes Lisula Balagna.
CCIRB
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