Visite du moulin à huile de la maison Vincentelli, Église Saint-Thomas, Belgodère

Informations pratiques

Visite du moulin à huile de la maison Vincentelli 18 – 20 septembre Église Saint-Thomas Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre du moulin à huile récemment rénové par la Communauté de communes Lisula Balagna.

Il se situe à l’entresol d’une maison, sur la place du village, près de la voûte qui mène aux « teghje », vestiges de la tour de guet médiévale qui offre une vue imprenable sur la vallée du Reginu.

Église Saint-Thomas Capanne, 20226 Belgodère, France Belgodère 20226 Haute-Corse Corse L’église a été fondée en 1560 grâce à des donations, et a appartenu aux Olivétains. Elle a été restaurée et modifiée à différentes époques. Le choeur a été construit en 1792. Vers 1870, la majeure partie de l’église est délabrée. Deux campagnes de travaux sont effectuées en 1872-1882 (extérieur) et 1885-1886 (intérieur). Le clocher actuel date de 1913. Les peintures du choeur (1849) et les cartons d’ornement de la façade principale sont dûs au peintre Giuseppe Marchesi. ££L’édifice comporte une nef principale et quatre chapelles latérales qui, après différents aménagements, ont été transformées en deux nefs latérales. La toiture est dominée par quatre coupoles, correspondant chacune à une chapelle latérale. Le chevet est plat. La porte centrale de la façade est encadrée par des pilastres à chapiteaux corinthiens et surmontée d’un fronton triangulaire.

Visite libre du moulin à huile récemment rénové par la Communauté de communes Lisula Balagna.

CCIRB