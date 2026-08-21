Visite du Moulin Baubry, Le Moulin Baubry, 85590 Mallièvre, Mallièvre
samedi 19 septembre 2026 · Le Moulin Baubry, 85590 Mallièvre · Mallièvre
Informations pratiques
Visite du Moulin Baubry Samedi 19 septembre, 17h30, 18h00 Le Moulin Baubry, 85590 Mallièvre Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Visite guidée du plus vieux moulin de la Sèvre Nantaise. La famille Guédon propriétaire de la propriété depuis 1743 continue d’entretenir ce patrimoine meunier. A découvrir la remarquable roue à aube remise en état en 2020.
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Visite guidée du plus vieux moulin de la Sèvre Nantaise. La famille Guédon propriétaire de la propriété depuis 1743 continue d’entretenir ce patrimoine meunier. A découvrir la remarquable roue à aube…
©Katia GUINAUDEAU
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