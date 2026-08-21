Visite du Moulin Baubry, Le Moulin Baubry, 85590 Mallièvre, Mallièvre

Informations pratiques

Visite du Moulin Baubry Samedi 19 septembre, 17h30, 18h00 Le Moulin Baubry, 85590 Mallièvre Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite guidée du plus vieux moulin de la Sèvre Nantaise. La famille Guédon propriétaire de la propriété depuis 1743 continue d’entretenir ce patrimoine meunier. A découvrir la remarquable roue à aube remise en état en 2020.

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Visite guidée du plus vieux moulin de la Sèvre Nantaise. La famille Guédon propriétaire de la propriété depuis 1743 continue d’entretenir ce patrimoine meunier. A découvrir la remarquable roue à aube…

©Katia GUINAUDEAU