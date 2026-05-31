Visite du Moulin de Garreau, Moulin de Garreau, Saint-Martin-des-Fontaines

Visite du Moulin de Garreau 27 et 28 juin Moulin de Garreau Vendée

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite du Moulin de Garreau avec commentaires sur ses origines remontant au XIème siècle. Il dépendait de la Seigneurie de Beugnon-Pottereau puis fut légué à l’Abbaye de Saint-Maixent en 1093. C’est le 1er moulin situé sur le cours de La Longèves qui en comportait 11 en aval. Il assurait non seulement la production de farine mais de plus, son énergie permettait aussi d’actionner une scierie et une dynamo pour la production d’électricité.

Equipé de 3 paires de meules toujours en place, son mécanisme a été totalement restauré à l’identique en 2005 afin de produire de la farine.

Moulin de Garreau 10 Garreau 85570 Saint Martin des Fontaines Saint-Martin-des-Fontaines 85570 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « auger@yvonnick.fr »}]

Moulin du XIème siecle sur La Longèves restauré et fonctionnel pour la production de farine moulin