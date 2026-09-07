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AGENDA · Achicourt

Visite du Moulin de la Tourelle, Moulin la Tourelle, Achicourt

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin la Tourelle · Achicourt

Visite du Moulin de la Tourelle, Moulin la Tourelle, Achicourt

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin la Tourelle
Adresse
rue du 19 mars 1962 - Achicourt
Ville
62217 Achicourt
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Nombre d’accès limité à 19 personnes par visite

Visite du Moulin de la Tourelle Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Moulin la Tourelle Pas-de-Calais

Nombre d’accès limité à 19 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dominant la butte de Caumont depuis plusieurs siècles, le site de l’actuel Moulin La Tourelle a accueilli dès 1361 plusieurs moulins en bois sur pivot. En 1800, un moulin-tour y est construit avant de devenir moulin à farine vers 1840. Détruit lors de la Première Guerre mondiale en 1914, il cesse alors toute activité.
Grâce à l’engagement de la municipalité et au soutien de l’Association Régionale des Amis des Moulins, le Moulin La Tourelle renaît entre 1991 et 1994, reconstruit à l’identique du moulin Hacart. Inauguré le 1er octobre 1994, il est aujourd’hui devenu l’emblème de la ville d’Achicourt.
Le moulin de la Tourelle est le seul moulin à vent en activité dans le Pays d’Artois. Non seulement, il se visite mais il est en état de marche !

Possibilité d’acheter de la farine écrasée à la meule de pierre,
Accès à mobilité réduite pour le rez-de-chaussée uniquement

Moulin la Tourelle rue du 19 mars 1962 – Achicourt Achicourt 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Dominant la butte de Caumont depuis plusieurs siècles, le site de l’actuel Moulin La Tourelle a accueilli dès 1361 plusieurs moulins en bois sur pivot.

© Le moulin la Tourelle, Achicourt – Ma Petite Photographe