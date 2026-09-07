Visite du Moulin de la Tourelle, Moulin la Tourelle, Achicourt

Informations pratiques

Visite du Moulin de la Tourelle Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Moulin la Tourelle Pas-de-Calais

Nombre d’accès limité à 19 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dominant la butte de Caumont depuis plusieurs siècles, le site de l’actuel Moulin La Tourelle a accueilli dès 1361 plusieurs moulins en bois sur pivot. En 1800, un moulin-tour y est construit avant de devenir moulin à farine vers 1840. Détruit lors de la Première Guerre mondiale en 1914, il cesse alors toute activité.

Grâce à l’engagement de la municipalité et au soutien de l’Association Régionale des Amis des Moulins, le Moulin La Tourelle renaît entre 1991 et 1994, reconstruit à l’identique du moulin Hacart. Inauguré le 1er octobre 1994, il est aujourd’hui devenu l’emblème de la ville d’Achicourt.

Le moulin de la Tourelle est le seul moulin à vent en activité dans le Pays d’Artois. Non seulement, il se visite mais il est en état de marche !

Possibilité d’acheter de la farine écrasée à la meule de pierre,

Accès à mobilité réduite pour le rez-de-chaussée uniquement

Moulin la Tourelle rue du 19 mars 1962 – Achicourt Achicourt 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dominant la butte de Caumont depuis plusieurs siècles, le site de l’actuel Moulin La Tourelle a accueilli dès 1361 plusieurs moulins en bois sur pivot.

© Le moulin la Tourelle, Achicourt – Ma Petite Photographe