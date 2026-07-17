AGENDA · Saint-Maxent
Visite du moulin de SAINT-MAXENT, rue du moulin 80140 saint maxent, Saint-Maxent
vendredi 18 septembre 2026 · rue du moulin 80140 saint maxent · Saint-Maxent
Informations pratiques
Visite du moulin de SAINT-MAXENT 18 – 20 septembre rue du moulin 80140 saint maxent Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Moulin à vent de Saint-Maxent
rue du moulin 80140 saint maxent rue du moulin 80140 Saint-Maxent Saint-Maxent 80140 Somme Hauts-de-France Moulin à vent de Saint-Maxent Parking gratuit
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