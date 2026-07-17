Visite du moulin de SAINT-MAXENT, rue du moulin 80140 saint maxent, Saint-Maxent

Informations pratiques

Visite du moulin de SAINT-MAXENT 18 – 20 septembre rue du moulin 80140 saint maxent Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Moulin à vent de Saint-Maxent

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Moulin à vent de Saint-Maxent

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