Visite du Moulin des Ayes et jardin attenant, Moulin des Ayes, Crolles

Informations pratiques

Visite du Moulin des Ayes et jardin attenant Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Moulin des Ayes Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites guidées du moulin des Ayes et du jardin attennant

Le programme complet avec horaires des animations et des visites sera disponible sur notre site internet dans les jours précédent l’évènement.

Moulin des Ayes 108 chemin du Meunier, 38920 CROLLES Crolles 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lesraisonneursdepierre.fr/ https://www.facebook.com/lesraisonneursdepierre Le moulin des Ayes est un moulin à eau construit pour servir les besoins de l’abbaye des Ayes, couvent de femmes fondé à Crolles au XIIème siècle par Marguerite de Bourgogne.

Aujourd’hui, le bâtiment qui s’élève sur deux niveaux abrite une installation complète pour moudre des céréales ainsi qu’une huilerie.

Le moulin des Ayes, dit aussi moulin Gabert du nom de son ancien propriétaire, est resté en fonction jusque dans les années 80.

Le moulin est devenu propriété de la commune en 2000. Ce travail de valorisation intègre un partenariat avec l’association du patrimoine Les Raisonneurs de pierre. L’association a créé le jardin qui jouxte la serve derrière le moulin, qu’elle entretien depuis, et réalise actuellement un important travail de restauration des machines visant notamment à réhabiliter la roue à augets et à remettre en fonctionnement le moulin à huile. Arrêt de bus « Les Pompiers, lignes : C10, C11, 35 et 84

Visites guidées du moulin des Ayes et du jardin attennant

© Les Raisonneurs de pierre