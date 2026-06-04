Huisseau-sur-Mauves

Visite du Moulin Laurentais

550 Rue de Châtre Huisseau-sur-Mauves Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 15:15:00

Date(s) :

2026-07-24

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Une histoire de famille et de saveurs à Huisseau-sur-Mauves ! Au moulin Laurentais, laissez-vous conter une aventure familiale par Adrien ou Murielle, entre tradition agricole et savoir-faire artisanal.

Du champ à l’assiette, découvrez les secrets de la transformation des céréales en farine (7 variétés !) et la fabrication de pâtes fraîches 100 % maison.

Un rendez-vous gourmand et authentique à ne pas manquer ! 3 .

550 Rue de Châtre Huisseau-sur-Mauves 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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Pasta and flour!

L’événement Visite du Moulin Laurentais Huisseau-sur-Mauves a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE