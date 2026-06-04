Visite du Moulin Laurentais Huisseau-sur-Mauves
Visite du Moulin Laurentais Huisseau-sur-Mauves vendredi 24 juillet 2026.
Huisseau-sur-Mauves
Visite du Moulin Laurentais
550 Rue de Châtre Huisseau-sur-Mauves Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 15:15:00
Date(s) :
2026-07-24
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !
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550 Rue de Châtre Huisseau-sur-Mauves 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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Pasta and flour!
L’événement Visite du Moulin Laurentais Huisseau-sur-Mauves a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE