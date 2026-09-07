Visite du moulin, Moulin de Vénéjan, Vénéjan

Informations pratiques

Visite du moulin Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Moulin de Vénéjan Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En 1813, un certain Joseph Dumas, meunier à Bagnols-sur-Cèze, demande l’autorisation de construire un moulin au sommet de la montagne. Celle-ci lui est accordée le 12 octobre, moyennant la somme de 6 francs par an, versée à la caisse du receveur municipal.

Selon le maire Devanel, ce moulin « rendra les plus grands services aux populations locales qui, jusqu’ici, devaient porter leur grain assez loin, à Pont-Saint-Esprit ou à Bagnols-sur-Cèze ».

Ce début du XIXe siècle marque toutefois la fin de l’époque de construction des moulins, bientôt supplantés par la vapeur.

Venez découvrir cet édifice, qui saura vous impressionner par sa beauté et sa technicité. En cas de vent, il sera mis en mouvement par les bénévoles de l’association CAP.

Moulin de Vénéjan Impasse de la chapelle, 30200 Vénéjan Vénéjan 30200 Gard Occitanie 04 66 79 25 08 https://www.venejan.fr/le-territoire Découvrez ce moulin à vent à grain datant de 1813 et rénové, en état de fonctionner.

Le moulin à vent de Vénéjan date de 1813. Il fut construit à la demande d’un certain Joseph Dumas, meunier à Bagnols sur Cèze.

Il a servi pendant une centaine d’années.

En 2000, la tour a été rehaussée, la structure en bois reconstruite et on l’a dotée de meules toutes neuves.

Le moulin est remarquable par sa charpente et ses intérieurs en bois entièrement restaurés.

Cette architecture et les détails qui la composent sont à découvrir. Parking à proximité.

En 1813,, un certain Joseph Dumas, meunier à Bagnols sur Cèze, demande l’autorisation de construire un moulin sur le sommet de la montagne. Autorisation accordée le 12 octobre moyennant la somme de 6…

©mairievenejan