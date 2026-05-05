Visite du Moulin vieux, 2 chemin du moulin vieux 86440 Migné-Auxances, Migné-Auxances

Visite du Moulin vieux Dimanche 28 juin, 14h00 2 chemin du moulin vieux 86440 Migné-Auxances Vienne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Présentation du fonctionnement du moulin et de son four à pain.

Exposition de marionnetes du monde (collection Nikolaus Sidler)

Animation musicale (ensemble de guitares du conservatoire)

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La mise en route de la roue, le fonctionnement des vannes et des mécanismes : meules, banc de scie, génératrice électrique, régulateur moulin fonctionnement

Jean-Paul Pallard