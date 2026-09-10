Visite du musée archéologique mérovingien, Château seigneurial, Villemomble

Informations pratiques

Visite du musée archéologique mérovingien 19 et 20 septembre Château seigneurial Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez décourvir le musée archéologique et ses trésors de l’époque mérovingienne, en présence de l’archéologue Philippe Valet.

Château seigneurial 1 place Émile-Ducatte 93250 Villemomble Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://amischateau.free.fr/Pages/Accueil.htm Le château seigneurial de Villemomble a été édifié au XVIIIe siècle. Ses belles façades, conçues par Brongniart, surmontées d’un fronton à tête de Diane, ornent élégamment le centre-ville.

Le château restauré

La restauration du château seigneurial aura duré plus de trois ans. Le résultat vaut le détour puisque de nobles matériaux parent désormais ce fleuron de notre patrimoine local.

Le coût de l’opération de sauvegarde s’est élevé à 5,5 millions d’euros dont 2,25 millions d’euros versés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional, le Conseil Général et le Sénat.

L’architecte a pris le parti d’alléger au maximum les structures afin de garantir à cette demeure seigneuriale la légèreté et la subtilité qu’elle possédait à l’origine.

Un peu d’histoire…

Le domaine fut acheté en 1767 par le Duc Philippe d’Orléans pour son amie Etiennette-Marie-Périne qui devint Dame de Villemomble. Elle y resta jusqu’en 1795. En 1875, la dernière propriétaire, Madame Julie Outrebon née Papin, en fit don à la commune afin d’y installer la mairie.

Aujourd’hui

Ce sont les activités culturelles et artistiques de la ville qui ont investi les lieux. Le public pourra y découvrir en sous-sol un musée lapidaire et au rez-de-chaussée des salles d’exposition.

Pour retrouver toute l’histoire de la ville, visitez le site des Amis du Château. Parking place Émile-Ducatte

Bus 121, 221, 114 – Château de Villemomble

RER E – Le Raincy-Villemomble

Venez décourvir le musée archéologique et ses trésors de l’époque mérovingienne, en présence de l’archéologue Philippe Valet.

© Mairie de Villemomble