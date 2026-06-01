Visite du musée archéologique, Musée archéologique de Soyons, Soyons

Visite du musée archéologique 19 et 20 septembre Musée archéologique de Soyons Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une visite au musée archéologique permet de découvrir les objets découverts sur le site et ses alentours: l’extraordinaire richesse du sous-sol de Soyons attestant de l’occupation de l’homme depuis la préhistoire jusqu’au Moyen Âge !

Musée archéologique de Soyons 2 rue des Ruines 07130 Soyons Soyons 07130 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475608886 https://www.grottes-musee-soyons.fr Une visite au musée archéologique permet de découvrir les objets découverts sur le site et ses alentours: l’extraordinaire richesse du sous-sol de Soyons attestant de l’occupation de l’homme depuis la préhistoire jusqu’au Moyen Âge !

Une visite au musée archéologique permet de découvrir les objets découverts sur le site et ses alentours: l’extraordinaire richesse du sous-sol de Soyons attestant de l’occupation de l’homme depuis !…

©Michel Rissoan