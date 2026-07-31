VISITE DU MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, ET VISITE DU VILLAGE Saint-Gervais-sur-Mare
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Gervais-sur-Mare
Informations pratiques
Saint-Gervais-sur-Mare
VISITE DU MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, ET VISITE DU VILLAGE
12 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11
Venez visiter le musée des Art et Traditions Populaires à Saint-Gervais, qui retrace au travers d’une collection d’outils anciens, les métiers traditionnels de la haute vallée de la Mare essentiellement liés au châtaignier et au charbon. Ensuite nous irons déambuler dans les rues de St Gervais pour découvrir ce bourg médiéval à la croisée des chemins.
RDV à 15h30 à la Maison Cévenole
0467236888
Venez visiter le musée des Art et Traditions Populaires à Saint-Gervais, qui retrace au travers d’une collection d’outils anciens, les métiers traditionnels de la haute vallée de la Mare essentiellement liés au châtaignier et au charbon. Ensuite nous irons déambuler dans les rues de St Gervais pour découvrir ce bourg médiéval à la croisée des chemins.
RDV à 15h30 à la Maison Cévenole
0467236888 .
12 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 68 88
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English : VISITE DU MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, ET VISITE DU VILLAGE
Come and visit the Musée des Art et Traditions Populaires in Saint-Gervais, where a collection of old tools illustrates the traditional trades of the upper Mare valley, mainly related to chestnut and coal. We’ll then take a stroll through the streets of St Gervais to discover this medieval village at the crossroads.
RDV at 15:30 at the Maison Cévenole
L’événement VISITE DU MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, ET VISITE DU VILLAGE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB