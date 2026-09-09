Visite du musée de la Vigne et du Tire-bouchon, Musée de la Vigne et du Tire-bouchon, Beine

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Vigne et du Tire-bouchon · Beine

Informations pratiques

Visite du musée de la Vigne et du Tire-bouchon 19 et 20 septembre Musée de la Vigne et du Tire-bouchon Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À travers ses 7 salles, le musée de la vigne et du tire-bouchon vous dévoile la collection privée d’Alain Geoffroy composée de plus de 8 000 objets : tire-bouchons, outils anciens et objets rares liés au travail de la vigne et du vin.

Musée de la Vigne et du Tire-bouchon 4 rue de l’Équerre, 89800 Beine Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Musée de la Vigne et du Tire-bouchon

©Alain Geoffroy