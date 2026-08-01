Informations pratiques

Mittlach

Visite du musée de l’Ambulance Alpine

9 rue Raymond Poincaré Mittlach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-12 15:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez visiter ce musée chargé d’Histoire qui vous racontera les temps mouvementés pour notre vallée de la Première Guerre Mondiale.

Découvrez un ancien hôpital militaire français, qui a servit à soigner les soldats et les civils blessés de 1915 à 1918. L’Ambulance Alpine aujourd’hui restaurée, est devenue un centre d’interprétation sur la guerre dans la vallée depuis son ouverture le 11 juillet 2015. Des bénévoles auront à cœur de vous guider à travers l’exposition.

Inscription indispensable auprès de l’Office de Tourisme. .

9 rue Raymond Poincaré Mittlach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 29 34 12 contact@vallee-munster.eu

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English :

Come and visit this museum full of history which will tell you about the eventful times for our valley during the First World War.

L’événement Visite du musée de l’Ambulance Alpine Mittlach a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster