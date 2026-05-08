Visite du musée des mines Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois Alban
Visite du musée des mines Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois Alban samedi 6 juin 2026.
Alban
Visite du musée des mines
Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois 1 Rue du sénateur Boularan Alban Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 13:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Visite des anciennes mines de fluorine SOGEREM Montroc, Moulinal, Le Burg Tarn. Inscription avant le 22 mai 2026 (50 personnes maximum).
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Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois 1 Rue du sénateur Boularan Alban 81250 Tarn Occitanie +33 5 63 79 26 70 accueil@ccmav.fr
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English :
Visit to the former SOGEREM Montroc, Moulinal, Le Burg fluorite mines Tarn. Registration before May 22, 2026 (50 people maximum).
L’événement Visite du musée des mines Alban a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois