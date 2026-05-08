Visite du musée des mines Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois Alban

Alban

Visite du musée des mines

Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois 1 Rue du sénateur Boularan Alban Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 13:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite des anciennes mines de fluorine SOGEREM Montroc, Moulinal, Le Burg Tarn. Inscription avant le 22 mai 2026 (50 personnes maximum).

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Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois 1 Rue du sénateur Boularan Alban 81250 Tarn Occitanie +33 5 63 79 26 70 accueil@ccmav.fr

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English :

Visit to the former SOGEREM Montroc, Moulinal, Le Burg fluorite mines Tarn. Registration before May 22, 2026 (50 people maximum).

L’événement Visite du musée des mines Alban a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois