Visite du musée d’Histoire locale Francis Ecourin, Musée d’histoire locale de Villeparisis, Villeparisis

Informations pratiques

Visite du musée d’Histoire locale Francis Ecourin Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée d’histoire locale de Villeparisis Seine-et-Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée renferme des objets de la vie quotidienne d’autrefois : couture, cuisine, école et outils.

Vous y trouverez également des archives : affiches ou encore photos de classe.

Musée d’histoire locale de Villeparisis 60 rue Jean Jaurès 77270 Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France 06 83 28 75 59 Musée d’Histoire Locale créé par Villeparisis et son Passé Bus – RN3

Visite libre