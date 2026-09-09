Visite du Musée du Château des Rohan Saverne
samedi 19 septembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Visite du Musée du Château des Rohan
Musée du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez le programme du Musée pour les Journées du Patrimoine
– accès libre, section archéologique fermée.
– accès libre à l’exposition
– accès au toit du Château toutes les 30 minutes. Places limitées. .
Musée du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr
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English :
L’événement Visite du Musée du Château des Rohan Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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