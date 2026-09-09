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AGENDA · Saverne

Visite du Musée du Château des Rohan Saverne

samedi 19 septembre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Musée du Château des Rohan
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Visite du Musée du Château des Rohan

Musée du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le programme du Musée pour les Journées du Patrimoine

– accès libre, section archéologique fermée.

– accès libre à l’exposition
– accès au toit du Château toutes les 30 minutes. Places limitées.   .

Musée du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95  musee.rohan@mairie-saverne.fr

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English :

L’événement Visite du Musée du Château des Rohan Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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