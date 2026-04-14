Visite du Musée du Comté à Ordonnaz, Mini musée du comté, Ordonnaz

Visite du Musée du Comté à Ordonnaz Samedi 23 mai, 20h00 Mini musée du comté Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Découverte du Musée du Comté (ancienne fruitière d’Ordonnaz créée en 1881) qui a gardé intacts les instruments utilisés par les fromagers d’autrefois.

Mini musée du comté 155 A, route du Col de Portes 01510 Ordonnaz Ordonnaz 01510 Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes 06 30 58 16 61 Ancienne fruitière d’Ordonnaz transformée en mini musée du Comté Stationnement à proximité

Découverte du Musée du Comté (ancienne fruitière d’Ordonnaz créée en 1881) qui a gardé intacts les instruments utilisés par les fromagers d’autrefois.

©Nicole-Claude Meschin