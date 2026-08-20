Visite du musée du Moyen-âge et des jardins, Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont, Glières-Val-de-Borne

Informations pratiques

Visite du musée du Moyen-âge et des jardins 19 et 20 septembre Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez dans le quotidien des hommes et des femmes du Moyen Âge et explorez différents aspects de leur vie et de leurs savoir-faire. Du travail du chanvre à l’univers des moines copistes, le parcours dévoile des pratiques et connaissances d’autrefois. La découverte se poursuit dans les jardins, pour une immersion entre histoire, patrimoine et nature.

Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont 74130 Glières-Val-de-Borne Glières-Val-de-Borne 74130 Entremont Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr L’abbaye d’Entremont, dite parfois d’Entremont-en-Genevois, placée sous le vocable de Sainte-Marie (Sanctu Maria inter montes) est une ancienne abbaye fondée en 1154.

Aujourd’hui le site compte plusieurs lieux culturels : une église qui se visite sur demande, un musée du Moyen Âge ainsi qu’une galerie d’art proposant quelques expositions dans l’année Parking sur place

Entrez dans le quotidien des hommes et des femmes du Moyen Âge et explorez différents aspects de leur vie et de leurs savoir-faire. Du travail du chanvre à l’univers des moines copistes, le parcours…

©Faucigny glières tourisme