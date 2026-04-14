Visite du Musée du Textile et du Peigne en Corne, Musée du Textile et du Peigne en Corne 6 rue jean canal 09300 Lavelanet, Lavelanet

Visite du Musée du Textile et du Peigne en Corne 26 – 28 juin Musée du Textile et du Peigne en Corne 6 rue jean canal 09300 Lavelanet Ariège

De 14h à 18h, visite libre, tarif préférentiel 3€, tarif unique pour tous. Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Découverte du patrimoine local de la fabrication des Peignes en Corne et de la fabrication des draps de tissu en laine cardée, dans une des première manufacture de drap de tissu du pays.

Ces découvertes vous sont proposées à la fois :

– au fil des siècles, en remontant le temps d’activités artisanales à l’aide d’outils manuels à des activités qui deviennent mécaniques puis indistrielles – et au fil des étapes de fabrication à l’aide des outils manuelles puis des machines mécaniques et industrielles.

Des offres de visites ludiques permettent à chacun d’évoluer dans le parcours de visite et les salles d’expositions, à la découverte des expositions, des outils, des machines, de l’architecture et des techniques à l’aide de supports de visites adaptés aux moins de 7ans, aux 7 à 12 ans et 12ans et plus.

A chacun sa visite, à chacun ses activités et ateliers, à chacun son rythme !

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Découverte du patrimoine de la fabrication des peignes en corne et des draps de tissu en laine cardée à l’aide de supports de visite ludiques pour tous. Moins de 7ans, de 7 à 12 ans et plus de 12 ans. visite musée

ccpo / service musée du textile et du peigne en corne