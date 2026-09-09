Visite du musée EDF Hydrélec, Musée EDF Hydrélec, Vaujany

Informations pratiques

Visite du musée EDF Hydrélec 19 et 20 septembre Musée EDF Hydrélec Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les visites durent en moyenne 2h. Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, voici les créneaux possibles :

Le matin :

Le premier créneau est à 10h jusqu’a 12h;

Le deuxième créneau est à 11h jusqu’à 13h;

L’après-midi :

Le premier créneau est à 14h jusqu’a 16h;

Le deuxième créneau est à 15h jusqu’à 17h;

Le dernier créneau est à 16h jusqu’à 18h;

Musée EDF Hydrélec 17 Rte du Lac, 38114 Vaujany Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.edf.fr/groupe-edf/agir-pour-le-climat/fondation-et-mecenat-patrimoine-sport/site-edf-grand-maison-hydrelec/hydrelec-un-musee-dedie-a-l-hydroelectricite [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/313/events »}] Au sein du Musée EDF Hydrélec, partez à la découverte de collections exceptionnelles qui vont vous faire revivre la grande épopée industrielle de l’hydroélectricité du XIXe siècle à nos jours. Les différents espaces vous invitent à une expérience de visite originale et interactive, articulée autour de pièces souvent uniques au monde.

Près de 450 objets de collection font du Musée EDF Hydrélec, un site unique en France qui transmet et préserve un patrimoine dont il a hérité et qui continue de se construire. De l’Antiquité au XXIe siècle, de la maîtrise de l’eau aux premières inventions électriques, le musée fait revivre la grande épopée industrielle qui a conduit, à la fin du XIXe siècle, à la naissance de l’hydroélectricité.

Les visites durent en moyenne 2h. Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, voici les créneaux possibles :

©EDF