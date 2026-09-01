Visite du musée Les Trésors de Lisette Archingeay
samedi 19 septembre 2026 · Archingeay
Informations pratiques
Archingeay
Visite du musée Les Trésors de Lisette
11 rue Raymond Joubert Archingeay Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans ce musée pour petits et grands dédié aux objets du foyer vers 1900, admirez des collections remarquables et laissez-vous guider par un parcours ludique.
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11 rue Raymond Joubert Archingeay 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 81 46
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L’événement Visite du musée Les Trésors de Lisette Archingeay a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge