Informations pratiques

Archingeay

Visite du musée Les Trésors de Lisette

11 rue Raymond Joubert Archingeay Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans ce musée pour petits et grands dédié aux objets du foyer vers 1900, admirez des collections remarquables et laissez-vous guider par un parcours ludique.

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11 rue Raymond Joubert Archingeay 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 81 46

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L’événement Visite du musée Les Trésors de Lisette Archingeay a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge