UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Huppy

Visite du musée Lucien CARON, Chapelle rue des moulins Huppy 80140, Huppy

vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle rue des moulins Huppy 80140 · Huppy

Visite du musée Lucien CARON, Chapelle rue des moulins Huppy 80140, Huppy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle rue des moulins Huppy 80140
Adresse
Rue des moulins Huppy 80140
Ville
80140 Huppy
Département
Somme

Visite du musée Lucien CARON 18 – 20 septembre Chapelle rue des moulins Huppy 80140 Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Musée nouvellement créé;
Exposition des marionnettes de Lucien CARON.
Visite GRATUITE et EXCEPTIONNLLE
Une boite à dons sera à votre disposition .
Merci de votre générosité

Chapelle rue des moulins Huppy 80140 Rue des moulins Huppy 80140 Huppy 80140 Somme Hauts-de-France 0675828696 https://www.huppy-patrimoine.fr/ https://www.facebook.com/ASPACHuppy;https://www.instagram.com/aspac_huppy/?fbclid=IwY2xjawSmEWdleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEegNP19Ix52nxqbWKXZ8pos-ktQlD-f08j6GxLofEcoxxo8uL2GuXdF4ePtaA_aem_NuK-3t2HXZQQ4OiaOJDInQ Ancienne chapelle Douville-Maillefeu, réhabilitée en musée des marionnettes de Lucien CARON Parking
Musée nouvellement créé;

@ASPACHuppy – Photo de l’exposition provisoire du centenaire Lucien CARON en 2022.

À voir aussi à Huppy (Somme)