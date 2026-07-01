Visite du musée Lucien CARON, Chapelle rue des moulins Huppy 80140, Huppy

Informations pratiques

Visite du musée Lucien CARON 18 – 20 septembre Chapelle rue des moulins Huppy 80140 Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Musée nouvellement créé;

Exposition des marionnettes de Lucien CARON.

Visite GRATUITE et EXCEPTIONNLLE

Une boite à dons sera à votre disposition .

Merci de votre générosité

Chapelle rue des moulins Huppy 80140 Rue des moulins Huppy 80140 Huppy 80140 Somme Hauts-de-France 0675828696 https://www.huppy-patrimoine.fr/ https://www.facebook.com/ASPACHuppy;https://www.instagram.com/aspac_huppy/?fbclid=IwY2xjawSmEWdleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEegNP19Ix52nxqbWKXZ8pos-ktQlD-f08j6GxLofEcoxxo8uL2GuXdF4ePtaA_aem_NuK-3t2HXZQQ4OiaOJDInQ Ancienne chapelle Douville-Maillefeu, réhabilitée en musée des marionnettes de Lucien CARON Parking

Musée nouvellement créé;

@ASPACHuppy – Photo de l’exposition provisoire du centenaire Lucien CARON en 2022.