Visite du musée Lucien CARON, Chapelle rue des moulins Huppy 80140, Huppy
vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle rue des moulins Huppy 80140 · Huppy
Informations pratiques
Visite du musée Lucien CARON 18 – 20 septembre Chapelle rue des moulins Huppy 80140 Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Musée nouvellement créé;
Exposition des marionnettes de Lucien CARON.
Visite GRATUITE et EXCEPTIONNLLE
Une boite à dons sera à votre disposition .
Merci de votre générosité
Chapelle rue des moulins Huppy 80140 Rue des moulins Huppy 80140 Huppy 80140 Somme Hauts-de-France 0675828696 https://www.huppy-patrimoine.fr/ https://www.facebook.com/ASPACHuppy;https://www.instagram.com/aspac_huppy/?fbclid=IwY2xjawSmEWdleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEegNP19Ix52nxqbWKXZ8pos-ktQlD-f08j6GxLofEcoxxo8uL2GuXdF4ePtaA_aem_NuK-3t2HXZQQ4OiaOJDInQ Ancienne chapelle Douville-Maillefeu, réhabilitée en musée des marionnettes de Lucien CARON Parking
Musée nouvellement créé;
@ASPACHuppy – Photo de l’exposition provisoire du centenaire Lucien CARON en 2022.
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