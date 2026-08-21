Visite du Musée Paysan vie rurale à Marat, Musée Paysan, Marat

Informations pratiques

Visite du Musée Paysan vie rurale à Marat 18 – 20 septembre Musée Paysan Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Paysan – Vie Rurale vous ouvre ses portes pour un véritable voyage dans le temps, au cœur des traditions et du quotidien de nos anciens.

Venez découvrir une authentique maison paysanne, ses objets d’époque, ses outils agricoles, son mobilier et les savoir-faire qui ont façonné la vie rurale d’autrefois. Tout au long de la visite, laissez-vous guider à travers les métiers oubliés, les coutumes locales et les anecdotes qui font vivre notre patrimoine.

Les visiteurs pourront également profiter de démonstrations, d’animations autour des traditions d’antan, d’un espace d’écriture à la plume, ainsi que d’une dégustation de raisin local, de saucisson et de boissons dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le vendredi 18 septembre sera consacré à l’accueil des groupes scolaires, tandis que les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 seront ouverts à tous les publics. Cette 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine met notamment à l’honneur les thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », invitant chacun à redécouvrir et transmettre les richesses de notre histoire locale. (Journées Européennes du Patrimoine⁠)

Musée Paysan Le Crouhet, 63480 Marat Marat 63480 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0676616028 Présence de parkings

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Paysan – Vie Rurale vous ouvre ses portes pour un véritable voyage dans le temps, au cœur des traditions et du quotidien de nos anciens.

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