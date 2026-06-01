Visite du parc à l’écoute des oiseaux, Parc du château de Kerlevenan, Sarzeau
Visite du parc à l’écoute des oiseaux, Parc du château de Kerlevenan, Sarzeau dimanche 7 juin 2026.
Visite du parc à l’écoute des oiseaux Dimanche 7 juin, 15h00 Parc du château de Kerlevenan Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Visite promenade à l’écoute des oiseaux du parc, de leurs habitudes, de leur rôle dans la biodiversité,
par David Lédan, ornithologue et photographe,
Parc du château de Kerlevenan Château de Kerlevenan, Sarzeau, Morbihan, Bretagne Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne 02 97 26 46 79 Au bord du golfe du Morbihan, la blancheur du Château étonnera comme l’ampleur du parc, les écuries, la chapelle, le pavillon chinois.
Visite promenade à l’écoute des oiseaux du parc, de leurs habitudes, de leur rôle dans la biodiversité,
©G de Gouvello
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