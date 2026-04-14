Visite du parc agricole et paysager d’Auzon, Château d’Auzon, Lucenay-lès-Aix

Visite du parc agricole et paysager d’Auzon 5 – 7 juin Château d’Auzon Nièvre

Durée de la visite : entre 45 min et 2h | À partir de 7 ans | Prévoir des bonnes chaussures ou des bottes en cas de mauvais temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez découvrir le parc agricole et paysager d’Auzon dessiné par le comte de Choulot en 1849. Cet espace naturel est composé de 30 hectares plantés d’essences rares, comprenant des arbres remarquables et un refuge de biodiversité.

Le parc est inscrit au titre des monuments historiques. Il est en cours de réfection.

Château d’Auzon 58380 Lucenay-les-Aix Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://chateauauzon.fr/ https://www.facebook.com/chateauauzon/;https://www.instagram.com/chateauauzon/ [{« link »: « https://parcschoulot.fr/ »}] https://chateauauzon.fr/ Ce parc, redessiné au début du XIXe siècle par le Comte de Choulot, est planté depuis 200 ans d’essences rares encore en cours d’identification. Rhododendrons, azalées, promenades dans les allées du parc à la découverte des multiples essences et senteurs. Ozon ou Auzon sur les principaux GPS, Château d’Ozon sur une carte Michelin, entre Lucenay-les-Aix (Nièvre) et Chézy (Allier).

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez découvrir le parc agricole et paysager d’Auzon dessiné par le [comte de Choulot](https://parcschoulot.fr/) en 1849. Cet espace naturel est composé…

© Château d’Auzon