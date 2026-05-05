Visite du parc botanique de Cornouaille, Parc botanique de Cornouaille, Combrit

Visite du parc botanique de Cornouaille 5 – 7 juin Parc botanique de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte des différentes perspectives du parc et de ses jardins thématiques.

Parc botanique de Cornouaille 368 route de Pont l’Abbé, 29120 Combrit Combrit 29120 Finistère Bretagne 0298564493 http://www.parcbotanique.com Parc privé aménagé à l’anglaise, qui abrite une très riche collection de plantes de l’Ouest et du monde entier (Amérique du Sud et du Nord, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Japon, Laponie, etc.), un vaste jardin aquatique et une collection de minéraux du Massif armoricain et du monde entier (4,5 ha). Quimper vers Pont -l’Abbé. Prendre la direction de Bénodet Parc à 2 km.

Découverte des différentes perspectives du parc et de ses jardins thématiques.

©parcbotanique.com