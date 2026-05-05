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Visite du parc botanique de Cornouaille, Parc botanique de Cornouaille, Combrit

Visite du parc botanique de Cornouaille, Parc botanique de Cornouaille, Combrit

Visite du parc botanique de Cornouaille, Parc botanique de Cornouaille, Combrit vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Parc botanique de Cornouaille

Adresse : 368 route de Pont l'Abbé, 29120 Combrit

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite du parc botanique de Cornouaille 5 – 7 juin Parc botanique de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte des différentes perspectives du parc et de ses jardins thématiques.

Parc botanique de Cornouaille 368 route de Pont l’Abbé, 29120 Combrit Combrit 29120 Finistère Bretagne 0298564493 http://www.parcbotanique.com Parc privé aménagé à l’anglaise, qui abrite une très riche collection de plantes de l’Ouest et du monde entier (Amérique du Sud et du Nord, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Japon, Laponie, etc.), un vaste jardin aquatique et une collection de minéraux du Massif armoricain et du monde entier (4,5 ha). Quimper vers Pont -l’Abbé. Prendre la direction de Bénodet Parc à 2 km.
Découverte des différentes perspectives du parc et de ses jardins thématiques.

©parcbotanique.com

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