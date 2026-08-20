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Visite du Parc de Saleccia au tarif réduit : entrée 9€ et gratuite jusqu’à 18 ans., Parc de Saleccia, Monticello

samedi 19 septembre 2026 · Parc de Saleccia · Monticello

Visite du Parc de Saleccia au tarif réduit : entrée 9€ et gratuite jusqu’à 18 ans., Parc de Saleccia, Monticello

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc de Saleccia
Adresse
Parc de Saleccia
Ville
20220 Monticello
Département
Haute-Corse

Visite du Parc de Saleccia au tarif réduit : entrée 10 € et gratuite jusqu’à 18 ans. 19 et 20 septembre Parc de Saleccia Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre : entrée 10 € et gratuite jusqu’à 18 ans.

Parc de Saleccia Parc de Saleccia Monticello 20220 Haute-Corse Corse
Visite libre : entrée 10 € et gratuite jusqu’à 18 ans.

Visite du Parc de Saleccia au tarif réduit : entrée 10 € et gratuite jusqu’à 18 ans.