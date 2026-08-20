AGENDA · Monticello
Visite du Parc de Saleccia au tarif réduit : entrée 9€ et gratuite jusqu’à 18 ans., Parc de Saleccia, Monticello
samedi 19 septembre 2026 · Parc de Saleccia · Monticello
Informations pratiques
Visite du Parc de Saleccia au tarif réduit : entrée 10 € et gratuite jusqu’à 18 ans. 19 et 20 septembre Parc de Saleccia Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre : entrée 10 € et gratuite jusqu’à 18 ans.
Parc de Saleccia Parc de Saleccia Monticello 20220 Haute-Corse Corse
Visite libre : entrée 10 € et gratuite jusqu’à 18 ans.
Visite du Parc de Saleccia au tarif réduit : entrée 10 € et gratuite jusqu’à 18 ans.