Visite du parc du Château de Berles-Monchel, Parc du Château de Berles-Monchel, Berles-Monchel

Visite du parc du Château de Berles-Monchel 6 et 7 juin Parc du Château de Berles-Monchel Pas-de-Calais

5€ – gratuit – 18 ans. Prévoir des bonnes chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Présentation du château et visite du parc à l’anglaise avec fiches descriptives.

Accès au public par la grille blanche en face du 58 Rue Principale.

Parc du Château de Berles-Monchel 57 rue principale 62690 Berles-Monchel, Pas de Calais, Hauts de France Berles-Monchel 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374410816 [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 41 08 16 »}] Au cœur du village, le parc de 3 hectares se prolonge par un bois qui s’élève en pente douce depuis la façade ouest du château avec une belle perspective sur le clocher de l’église, au-dessus des toits, depuis une butte, vestige d’une ancienne motte castrale. De nombreux arbres remarquables datent du début du XIXe siècle : platanes, tilleuls, charmes, marronniers, frênes et plusieurs variétés de hêtres dont deux hêtres pourpres. Accès par la grille du parc attenant au n°57 Rue Principale, face au n°58

Ouverture à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026

©Emmanuel De Calan