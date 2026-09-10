Visite du parc du château de Blossac, Château de Blossac, Goven

Informations pratiques

Visite du parc du château de Blossac 19 et 20 septembre Château de Blossac Ille-et-Vilaine

Le prix de la visite est compris dans celui de la visite du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après la visite du château lui-même, vous pourrez déambuler à votre guise dans le beau parc de Blossac, ou suivre le parcours fléché afin de découvrir la dizaine d’arbres remarquables (par la rareté de leur essence ou leur taille) qui le décorent.

Vous y verrez le travail considérable que suppose l’entretien et la régénérescence d’un tel parc.

Château de Blossac Château de Blossac 35580 Goven Goven 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 0652322641 https://www.facebook.com/blossac/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090583 Château des XVIIème et XVIIIème siècles, dont les aspects remarquables sont sa toiture, ses façades et et ses salons.

Activités : visites guidées, concerts. parking voitures

Après la visite du château lui-même vous pourrez déambuler à votre guise dans le parc

Christophe de La Rousserie