Visite du parc du château de Bourdonné, Château de Bourdonné, Bourdonné

Informations pratiques

Visite du parc du château de Bourdonné Samedi 19 septembre, 09h00 Château de Bourdonné Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le château de Bourdonné constitue une demeure privée habitée et n’est pas ouvert à la visite. Seul le parc est accessible au public durant cette manifestation.

Afin de préserver le caractère patrimonial du domaine, sa faune, sa flore et la tranquillité des lieux, les visiteurs sont priés de respecter les consignes suivantes :

* Les pique-niques ne sont pas autorisés.

* Les jeux de ballon, vélos, trottinettes et autres activités sportives sont interdits.

* Il est demandé de ne pas nourrir les oiseaux ni les animaux présents dans le parc.

* Les drones sont interdits.

* Les photographies sont autorisées pour un usage strictement personnel.

* Les tournages, reportages, captations audiovisuelles et séances photographiques professionnelles sont interdits.

* Aucun sanitaire n’est accessible au public sur le site.

* Aucun stationnement n’est possible dans le domaine. Le stationnement dans le village de Bourdonné étant limité, les visiteurs sont invités à veiller au respect de la circulation, des propriétés voisines et de la tranquillité des riverains.

* Les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.

* Certaines parties du parc présentent des irrégularités naturelles du terrain ; les visiteurs sont invités à circuler avec prudence.

L’accès au domaine pourra être limité ou interrompu en cas d’affluence exceptionnelle ou pour des raisons de sécurité.

Merci de contribuer, par un comportement respectueux des lieux, à la préservation de ce patrimoine, de son environnement naturel et de sa tranquillité.

Agréable promenade dans le parc et belle découverte de ce patrimoine exceptionnel !

Histoire de Bourdonné

Pépin le Bref, par une chartre de l’année 768, donne à l’abbaye de Saint Denis un quart du village de Bourdonné, connu sous le nom de BURDONIACIUN, faisant parti de la région boisée des Yvelines.

Bourdonné devient en 998 propriété de Guillaume le Hainaut, gruyer de la forêt et entra ainsi dans le domaine des seigneurs de MONTFORT. En 1179 un Raoul Galopin prit le titre de seigneur de Bourdonné et fit don en 1229 à l’abbaye de GRANCHAMP de ses biens d’Epernon.

En 1743, la terre de Bourdonné appartient à Jehan Guespin et elle devient successivement la propriété de Memay du Lit en 1533, , d’Yves de Montanguibert en 1547, Jean de Languedouce en 1556.

Le château de Bourdonné bâti sur les bords de la Vègre, entouré de fossés qui étaient alimentés par l’eau de la Vègre, on y pénétrait par trois ponts en bois. Son parc contient 14 hectares, traversé par la rivière, il présente une belle pièce d’eau, un canal, des bosquets ; très agréable.

Dans les jardins, la tradition veut qu’une femme inspirée habitait jadis, elle prédisait l’avenir, conjurait les mauvais esprits et protégeait les pays environnants.

Cette jolie résidence, ancienne demeure des seigneurs de Bourdonné a été construite en 1610 par Cocherel, sur l’emplacement d’un vieux château démoli en 1559. Il a été restauré en 1730 par le seigneur Du Tratre.

Depuis 1759, il a eu pour propriétaires :

– 1610 : Charles COCHEREL, lieutenant général des armées, marquis de Bourdonné en 1668 ;

– 1789 : Geneviève DU TARTRE, veuve DELALEU, décédée à Bourdonné le 15/07/1808 ;

– 1808 : Maximilien, Charles, Pharamond, PANDIN, Baron de Narcillac ;

– 1870 : Mr. BROOKS ;

– 1892 : Le Comte de NATTES, propriétaire du château en .

– 1903 : M. et Mme ITASSE achètent le château pour la somme de 105 000 francs ;

– 1957 : Madame DE RESTEPO ;

– 1968 : M. et Mme Georges GARVARENTZ.

– 2020 : M. et Mme Serge WEINBERG

Le christianisme établi dans l’Yveline

Eglises de Rambouillet, de Montpinson (Montfort) et de Bourdonné

En même temps que les Francs, le christianisme pénétra dans les profondeurs de l’Yveline.

Antérieurement, plusieurs saints hommes. Potentien, Savinien et Altin avaient répandu la lumière de l’Evangile aux environs de Chartres. Saint Martin y était venu en 368.

Cependant, ce ne fut qu’après l’apostat de Saint Chéron, au Vème siècle, qu’il y eut beaucoup de chrétiens dans la région.

A Saint Souleine, évêque de Chartres en 490, succédèrent deux hommes dont la popularité contribua grandement à la conversion des Chartrains : Saint Adventin (511) et Sain Lubin.

Celui-ci s’éleva très haut dans leur estime. Fils de laboureur, laboureur lui-même, il gagnait sans peine la confiance des campagnards ; il les amenait en foule à la foi du Christ. Sa réputation avait été telle, qu’après sa mort (556), seize églises chartraines, fondées en ces temps, se vouèrent à Saint Lubin. Parmi elles, remarquons l’église de Rambouillet.

Vers la même époque (fin du VIème siècle), Montpinson eut sa première église dédiée à Saint Pierre ; Bourdonné, la sienne, à Saint Martin.

Mais au milieu de quelles difficultés se faisait la propagation de la foi ! Après avoir gagné la confiance des gens et lutté contre l’indifférence ; quand mille efforts semblaient avoir assuré le succès, l’on voyait tout crouler par le retour aux anciennes habitudes. On dut abattre tous les pins de la forêt et enfouir les monuments druidiques.

La chapelle a été restaurée vers 1732, par les seigneurs de Du Tartre. Elle est située au bout du château, séparée par un fossé de quelques mètres de largeur.

Le 25 août 1733, le curé de Bourdonné, Pierre Bumel, assisté des curés et chatelains des environs et de toute la famille, Du Tartre procéda solennellement à la bénédiction de notre chapelle dédiée à la Sainte Vierge.

En vertu du pouvoir que nous a accordé l’évêque de Chartres cy fait la bénédiction après l’avoir trouvée décemment ornée et fournie de tous ses éléments d’ornements nécessaires cy fait assister du curé de Bourdonné et des environs et en présence de Jean Du Tartre, écuyer conseiller du Roy, Notaire au Châtelet seigneur de Bourdonné, Goussainville et autres lieux. Etienne Nicolas Du Tartre écuyer, seigneur de Bourdonné, Antoine Jean Baptiste du Tartre, écuyer, Jacques Dupont, Bailly de Misseinville, Thimonté de Vautier, sieur de Vetitmont et autres lieux, Joseph Claude Le Bossel, chevalier des tailles de ladite élection, Herter, Bermard Bomel ancien échevin de la ville de Paris et payeur des rentes, Jacques Roussel écuyer conseiller du Roy et Notaire à Paris. Lesquels ont signé avec nous.

Nous avons dit restaurée car en 1684, il y avait déjà un chapellin de la chapelle du château de Bourdonné.

Etymologie de Bourdonné

Formation en ACUN, sur BURDON

Burdoniacun, 768 : mon hist. p. 52

Burdinium. 1004 : N.D. de Paris I 96

Burdeneuin. 1124. Petit cartulaire de Saint Magloire

Burdinetun. Vers 1250. Pouillé de Set P 118

Bordanetun. 1269. Vaux de Cernay

Bourdenetun. 1367. Set P 118

Bourdonnetun. Fin XVème

Bordeniacun. 1512

Boudonnay. 1617

Bourdonné. Carte de Casini et itinéraire

Bourdonné, près du bord (de la rivière ou de la forêt) Bour-Bord

Château de Bourdonné 16 route de Houdan 78113 Bourdonné Bourdonné 78113 Yvelines Île-de-France Château de style Louis XIII édifié au XVIIe siècle, entouré de douves en eau et de jardins, l’ensemble sur un parc clos de 14 ha environ.

Monument Historique dans les Yvelines, en bordure de la forêt domaniale de Rambouillet

Le château de Bourdonné a été bâti en 1610, en briques roses et pierres claires, sur l’emplacement d’une ancienne place forte, entourée de fossés dans lesquels coulait la Vesgre. Cette demeure seigneuriale a été construite pour Charles Ier de Cocherel, conseiller du roi et bailli de Monfort l’Amaury.

Le château est de style Louis XIII, entouré de douves, d’un parc de 14 ha très joliment arboré. Il a été restauré en 1730 par la famille du Tartre, qui en était propriétaire. En 1866, a été publiée la correspondance de deux jeunes filles dont l’une, Geneviève de Malboisière, a fait de longs séjours en 1764 et 1765 chez Nicolas Dutartre alors châtelain. Bals, poésie, théâtre, y occupent une grande place.

On connaît le nom des propriétaires successifs : la famille Pandin de Narcillac, alliée aux Labriffe, jusqu’en 1860. Puis successivement, Mme Vve Getting jusqu’en 1870, Alexandre Brooks, pendant 7 ans, Mme de Nattes jusqu’en 1892, puis de nouveau la famille de Narcillac jusqu’en 1903. (M.de Narcillac a fait alors plusieurs dons à l’église de Bourdonné, et a aidé à créer l’école des Sœurs).

Le château est alors acheté par M. et Mme Itasse, qui y accueillent Henri de Régnier et José-Maria de Heredia. Ce dernier s’y installera en 1901 et y vivra jusqu‘à sa mort le 3 octobre 1905. En 1926, M. et Mme Itasse font don du château à leur fille Mme Famin, qui y restera jusqu’en 1957. Mme de Restrepo l’achètera, le gardera 10 ans. En 1967, M. Garvarentz, un compositeur musical et beau-frère de Charles Aznavour, en fait l’acquisition. Aujourd’hui, le château est la propriété de M. et Mme Serge Weinberg.

Il n’y avait plus alors les deux pavillons qui entouraient la grille, dont on sait que l’un servit un temps de presbytère. Mais reste une petite chapelle construite en 1730, séparée mais à côté du château. Elle servit de chapelle quelque temps, mais devint ensuite une serre à fleurs, puis un billard. On y voit encore les toits ornés de poteries vertes originaires de Condé.

Adresse renseignée dans la base Mérimée :

78113 Bourdonné – France

Code Insee de la commune : 78096

Yvelines [78] – Versailles – Ile de France – Ile-de-France

Adresse approximative :

16 Route de Houdan 78113 Bourdonné

Historique :

Communs : 1er quart 17e siècle

Eléments protégés :

Façades et toitures du château ; chapelle : inscription par arrêté du 19 novembre 1946 ; Communs ; douves ; parc ; grille et mur de clôture (cad. ZE 36 à 39) : inscription par arrêté du 27 février 1989

Périodes de construction :

17e siècle;18e siècle;19e siècle à 50 km de Paris par la N12 et 45 mn par un train direct de la gare Montparnasse.

Visite libre du parc

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