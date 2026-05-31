Visite du parc du château de Bourron, Château de Bourron, Bourron-Marlotte

Visite du parc du château de Bourron Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Bourron Seine-et-Marne

Adulte : 5 € et Enfant de 5 à 10 ans : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château de Bourron est situé en Seine-et-Marne à 45 minutes au sud de Paris au cœur de la forêt de Fontainebleau. Demeure du XVIIe siècle en brique et pierre, entourée de douves en eaux vives, classée Monument historique et dotée d’un parc à la française déployant ses 40 hectares de pelouse et de bois. Cette propriété de charme et d’agrément appartenant depuis 1878 à la famille Montesquiou-Fezensac, se distingue par son caractère féerique, harmonieux où il fait si bon vivre. Une invitation à découvrir le « petit Fontainebleau ».

Château de Bourron 14 bis rue du Maréchal Foch 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 78 39 39 http://www.bourrron.fr https://www.facebook.com/pages/Château-de-Bourron/186626484789;https://twitter.com/castle_paris;https://plus.google.com/114059224300320509181 Le château de Bourron est situé en Seine-et-Marne à 45 minutes au sud de Paris au cœur de la forêt de Fontainebleau. Demeure du XVIIe siècle en brique et pierre, entourée de douves en eaux vives, classée Monument historique et dotée d’un parc à la française déployant ses 40 hectares de pelouse et de bois. Cette propriété de charme et d’agrément appartenant depuis 1878 à la famille Montesquiou-Fezensac, se distingue par son caractère féerique, harmonieux où il fait si bon vivre. Une invitation à découvrir le « petit Fontainebleau ». De Paris : A6 – sortie Fontainebleau, à l’obélisque, prendre la N7 direction Nemours-Montargis, à 8 km, prendre à droite direction Villiers sous Grez puis Bourron-Marlotte.

Visite libre du parc

©chateaudebourron