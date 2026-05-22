Visite du Parc du Château de Chazelles Lieu-dit Chazelles Saint-André-de-Chalencon

Saint-André-de-Chalencon

Visite du Parc du Château de Chazelles

Lieu-dit Chazelles Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 15:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

A l’occasion de Juin aux jardins , il sera possible de visiter le parc du Château de Chazelles.

Visite sur inscription à l’office de tourisme de Monistrol-sur-Loire 04 71 66 03 14

Nombre limité de places = 25 personnes

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Lieu-dit Chazelles Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

As part of the June in the Gardens event, you can visit the park at Château de Chazelles.

Visits must be booked in advance at the Monistrol-sur-Loire tourist office: 04 71 66 03 14

Limited number of places = 25 people

L’événement Visite du Parc du Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron