Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite du parc du Château de Juvigny, Parc du Château de Juvigny, Juvigny

Visite du parc du Château de Juvigny, Parc du Château de Juvigny, Juvigny

Visite du parc du Château de Juvigny, Parc du Château de Juvigny, Juvigny samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc du Château de Juvigny

Adresse : 8 avenue du Château, Juvigny, Marne, Grand Est

Ville : 51150 Juvigny

Département : Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite du parc du Château de Juvigny 6 et 7 juin Parc du Château de Juvigny Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte d’un parc daté du XVIIIe siècle, protégé au titre des monuments historiques, au tracé d’origine.

Parc du Château de Juvigny 8 avenue du Château, Juvigny, Marne, Grand Est Juvigny 51150 Marne Grand Est Bâti au début du XVIIIe siècle, le château de Juvigny possède encore une grande partie du tracé de son parc d’origine, tracé dont le plan est conservé sur place. Parking privé d’accès libre
Visite libre

SCI du Château de Juvigny

À voir aussi à Juvigny (Marne)