Visite du parc du Château de Juvigny, Parc du Château de Juvigny, Juvigny

Visite du parc du Château de Juvigny 6 et 7 juin Parc du Château de Juvigny Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte d’un parc daté du XVIIIe siècle, protégé au titre des monuments historiques, au tracé d’origine.

Parc du Château de Juvigny 8 avenue du Château, Juvigny, Marne, Grand Est Juvigny 51150 Marne Grand Est Bâti au début du XVIIIe siècle, le château de Juvigny possède encore une grande partie du tracé de son parc d’origine, tracé dont le plan est conservé sur place. Parking privé d’accès libre

Visite libre

SCI du Château de Juvigny